Alexander Doom en broer Dylan zwaaien Jonathan Borlée uit bij de Tornados: "Hij heeft ons op de kaart gezet"

zo 7 juli 2024 08:31

Nu de aflossingsselecties voor de Olympische Spelen bekend zijn, zijn de Belgian Tornados aan hun laatste rechte lijn richting Parijs begonnen. Zonder Jonathan Borlée, want het boegbeeld hangt na een zoveelste blessure zijn spikes aan de haak. Een groot verlies voor de Tornados, vertellen Alexander Doom en Dylan Borlée: "Hij bleef altijd knokken, hij is een grote inspiratiebron."

De selecties voor de Belgische aflossingsteams voor de komende Olympische Spelen zijn gemaakt. Bij de Belgian Tornados is met Kevin en Dylan (en coach Jacques) de familie Borlée goed vertegenwoordigd, al zal Jonathan Borlée er niet bij zijn in Parijs.

De 36-jarige Jonathan was na aanhoudend blessureleed al lang onzeker, een zoveelste hamstringblessure trok finaal een streep door zijn olympische deelname. "Het is heel jammer", reageert Alexander Doom, het speerpunt van de Tornados.

"Hij heeft met zoveel blessures te kampen gehad. Maar Jonathan heeft mee het pad geëffend voor onze ploeg. Ook zonder Jonathan hebben we een sterk team, maar we hadden hem er erg graag bij gehad."

(lees verder onder de link)

Het forfait van Jonathan Borlée kwam ook bij broer Dylan hard aan. "Voor mij is het zwaar", vertelt hij. "Het is mijn broer en we hebben een lange geschiedenis samen bij de Tornados."

"Het is onrechtvaardig dat het nu voor hem moet ophouden. Ik zag Jonathan natuurlijk dagelijks bezig: hij bleef altijd knokken en gaf nooit op. Hij is een grote inspiratiebron voor ons."

Het is onrechtvaardig dat het voor Jonathan moet ophouden. Ik zag hem dagelijks bezig: hij bleef altijd knokken. Hij is een grote inspiratiebron. Dylan Borlée

"Het is ongelooflijk wat voor carrière Jonathan heeft gehad", stak Dylan de loftrompet. "Samen met Kevin heeft hij de 400 meter en de 4x400 meter in België op de kaart gezet. Voor mij leken ze lang onklopbaar, om hen als kleine broer te kunnen aanschouwen was geweldig."

Ook Kevin Borlée zit net als tweelingbroer Jonathan al jarenlang in het sukkelstraatje, maar hij is wel fit genoeg om naar Parijs te gaan. "Dat Kevin er nu wel bij is, is een heel goed signaal", aldus Dylan Borlée.

"Hij heeft er een moeilijk jaar opzitten. We kennen de kwaliteiten van Kevin in de aflossing allemaal. Het is een mentale boost voor heel de ploeg dat hij erbij is."

Het verhaal van Jonathan Borlée bij de 4x400m-ploeg is geschreven.

Vol voor een medaille

Nu de selecties afgerond zijn kan de blik vol op Parijs gericht worden. Na wereldtitels, Europese titels en een karrenvracht aan eremetaal ontbreekt enkel nog een olympische medaille op het rijkgevulde palmares van de Tornados. "Of dat extra druk meebrengt? Een beetje wel", blikt Doom vooruit. "Maar we liepen op wereldniveau al heel goed op de World Relays in de Bahama's, waar we derde werden, en op het EK. Het podium in Parijs moet dus mogelijk zijn." Ook Dylan Borlée hoopt na de vierde plekken in Rio en Tokio om eindelijk met de Tornados op een olympisch podium te staan. "We hebben altijd in de mix gezeten voor de medailles. We zijn er al heel dichtbij geweest." "Maar het heeft ook met de sterkte van de andere landen te maken. En het zit hem vaak in de details. Ik heb veel vertrouwen in de ploeg. Er is een serene sfeer. En deze ploeg heeft veel ervaring."