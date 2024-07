UEFA laat zusterclubs van Manchester City en United samen toe in Europese competities

Zusterploegen Manchester City en Girona plaatsten zich vorig seizoen voor de Champions League. Manchester United en Nice voor de Conference League.



Maar er heerste nog onzekerheid over die deelnames omdat de ploegen dezelfde eigenaar hebben. En daar heeft de UEFA bepaalde regels voor.



Vandaag is er duidelijkheid gekomen. De UEFA meldt namelijk dat er aanpassingen gebeurd zijn waardoor de clubs niet meer in strijd zijn met de regels rond het eigenaarschap van meerdere clubs.



Zo zijn de aandelen van Girona en Nice overgemaakt aan een zelfstandige curator onder toezicht van het financiële controle-orgaan van de UEFA. Ook zullen de clubs geen transfers met elkaar doen tot september 2025.



De clubs stemden er ook mee in geen onderlinge samenwerkings-, techische of commerciële overeenkomsten te sluiten of gebruik te maken van een gezamenlijke scouting- of spelersdatabase.



Zo kunnen Manchester City en Girona tegen elkaar uitkomen in de Champions League. En Manchester United en Nice kunnen tegen elkaar strijden in de Conference League.