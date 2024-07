Ritwinst en leiderstrui, Diego Ulissi maakt ploegwerk af in Oostenrijk: "Beloond voor vele werk"

Voor de derde dag op een rij verandert de leiderstrui in de Ronde van Oostenrijk van schouders. Na Brandon Rivera gisteren, lukte Diego Ulissi vandaag de dubbelslag. In de sprint op de steile slotklim was Ulissi de sterkste van het peloton. Hij zette Magnus Sheffield en Felix Großschartner zelfs op 3 seconden. Dankzij de bonificaties springt Ulissi over Sheffield en de vorige leider, Brandon Rivera, naar de leiding in het algemene klassement. Xandro Meurisse was de beste Belg. Hij eindigde als 13e op 11 seconden van Ulissi. De Ronde van Oostenrijk duurt nog tot zondag. Er staan nog 2 bergritten op het programma. Vorig jaar won Jhonatan Narvaez het eindklassement.

Voor UAE Team Emirates was het de eerste zege tijdens deze Ronde van Oostenrijk. "Vandaag worden we toch eens beloond voor het vele werk dat we leverden", reageerde Ulissi."Vandaag win ik en pak ik meteen ook de rode leiderstrui over van Rivera."



"Wij hadden ons voorgenomen de energie wat te sparen tot de laatste beklimming en lieten het werk over aan Ineos Grenadiers en Jayco. Die eerste ploeg had dan ook de leider aan boord. Er bleven nog twee renners over van de vroege vlucht en om die te pakken te krijgen moesten we fiks in de beugel gaan."



UAE heeft ook nog thuisrijder Felix Großschartner als vierde staan in het algemeen klassement, op drie seconden van Ulissi. "Großschartner is onze leider voor deze ronde van zijn land. We zullen zien hoe het verder zal lopen. Ik ben al blij met deze ritzege. Nu gaan we onze Oostenrijker uitspelen", lachte Ulissi.