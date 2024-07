Italiaan De Pretto wint sprint in Oostenrijk, ploegmaat Walscheid is de nieuwe leider

De Italiaan Davide De Pretto (Jayco AlUla) heeft de eerste rit in lijn in de Ronde van Oostenrijk gewonnen. Hij klopte in de massasprint Rui Oliveira (UAE Emirates) op de lijn. De Pretto's ploegmaat Max Walscheid neemt de leiderstrui over van Cameron Rogers.

Dubbel feest voor Jayco - AlUla vandaag in de Ronde van Oostenrijk. Davide De Pretto remonteerde Rui Oliveira net voor de finish en mocht de handen in de lucht steken. Voor de 22-jarige Italiaan is het zijn eerste profzege.



Dat De Pretto nog meesprintte, was opmerkelijk. Hij probeerde in de absloute slotfase nog weg te springen uit het peloton, maar werd net voor de laatste kilometer gegrepen.



Zijn ploegmaat Max Walscheid is de nieuwe leider. Die pakte onderweg extra bonificatieseconden waardoor hij net voor Filippo Ganna staat in het klassement.



Leider Cameron Rogers kwam - zoals hij zelf verwachtte - in de problemen op de heuvels en moest lossen.



Jente Michels was de beste Belg, hij eindigde als 6e.



De Ronde van Oostenrijk duurt nog tot zondag. Vorig jaar won Jhonatan Narvaez de zesdaagse rittenkoers.