19-jarige Rogers verrast Ganna in proloog Oostenrijk: "Kan het niet geloven"

di 2 juli 2024 15:31

In de Ronde van Oostenrijk heeft Cameron Rogers de proloog van 3 kilometer gewonnen. De 19-jarige Australiër van Lidl-Trek Future Racing was een seconde sneller dan Filippo Ganna. Rogers is natuurlijk ook de eerste leider in de zesdaagse rittenkoers.

Filippo Ganna startte als grote favoriet aan de proloog in de Ronde van Oostenrijk, maar hij heeft zijn favorietenrol niet kunnen waarmaken. In de straten van St. Pölten deed Cameron Rogers een seconde beter dan de Italiaan.



Voor de 19-jarige Rogers is het zijn eerste profzege. Hij rijdt voor de belofteploeg van Lidl-Trek, maar mag zich in de Ronde van Oostenrijk meten met de profs.



Vorig jaar reed Rogers, de neef van ex-prof Michael Rogers, nog voor het belofteteam van Lotto-Dstny.



Xandro Meurisse was de beste Belg op de 14e plaats. Hij was 6" trager dan Rogers.



De Ronde van Oostenrijk duurt nog tot zondag. Vorig jaar won Jhonatan Narvaez het eindklassement.

Cameron Rogers: "Dit is een enorme shock"

Cameron Rogers was zelf verbaasd over de uitslag. "Ik had nooit verwacht dat ik Filippo Ganna zou kunnen kloppen in deze proloog. Dit is een enorme shock. Ik weet echt niet wat te zeggen."



"Dit is een van de mooiste dagen van mijn leven. Vandaag lukte alles."



Rogers schat dat eindwinst moeilijk zal worden. "Ik zal moeten opboksen tegen kleinere renners die beter kunnen klimmen. Ik heb mijn gestalte op de bergen niet mee."



"We zullen zien hoe het loopt en ik kan rekenen op mijn ploegmakkers om me te steunen om de leiderstrui te behouden."