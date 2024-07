Brandon Rivera slaat een dubbelslag in de Ronde van Oostenrijk, Xandro Meurisse 3e

Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) heeft de 2e rit in de Ronde van Oostenrijk gewonnen. De Colombiaan was de snelste in een groep van zo'n 25 renners. Xandro Meurisse en Jente Michels reden voor Alpecin - Deceuninck naar plaatsen 3 en 4.

Vlakke ritten bestaan niet in de Ronde van Oostenrijk. Ook in de tweede rit in lijn werden - vooral in het slot - de hellingen aaneengeregen. Op de voorlaatste van die hindernissen werd Abram Stockman als laatste vluchter gegrepen.

De Porscheberg doemde als laatste helling op voor een uitgedund peloton. Het was Felix Grossschartner die naar boven racete, maar meer dan de bergpunten zat er niet in voor de Oostenrijker.

Zo ging een peloton van zo'n 25 renners in de straten van Steyr sprinten voor de overwinning. In die eindsprint was Brandon Rivera nipt sneller dan de Italiaan Marcellusi. Ploegmaats Xandro Meurisse en Jente Michels (Alpecin - Deceuninck) legden beslag op plaatsen 3 en 4.