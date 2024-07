Podcast Sporza Tour ziet "perspectief" voor Evenepoel: "Zijn conditie zal nog verbeteren, die van Pogacar ...?"

"Hou er ook rekening mee dat Pogacar al de Giro in de benen heeft, terwijl Evenepoel nog conditie aan het opbouwen is na zijn valpartij in het Baskenland. Dat biedt perspectief."

"We schrikken er niet meer van", merkt Sven Nys in de podcast Sporza Tour op. "Omdat Evenepoel al zovéél indrukwekkende dingen heeft gedaan. En dat op zo jonge leeftijd."

Sven Nys zag in de tijdrit ook opnieuw een kleine zwakte van Evenepoel naar boven komen: zijn daalkunsten. "We zagen in de afdaling van de Galibier al dat hij angst heeft en ook in deze tijdrit bouwde hij voorzichtigheid in, al kon hij de schade beperken."

"In het klimwerk had ik het idee dat Pogacar en Evenepoel aan elkaar gewaagd waren. Op het vlakke is Evenepoel dan weer beter."

"Het zal van de weersomstandigheden afhangen in hoeverre die afdalingen nog een rol zullen spelen. Ik kan me voorstellen dat Pogacar bij slecht weer in de bergen daar zijn voordeel uit zal willen halen."