"Gekrompen" Amerikaanse voetbalvelden zorgen voor relletje op Copa America

Een opvallend fenomeen heeft ontevredenheid veroorzaakt op de Copa America. De voetbalvelden in gastland de VS zijn kleiner dan de normale FIFA-afmetingen. De reden: enkele Amerikaanse stadions kunnen geen "full-size" voetbalveld huisvesten. Om dat te compenseren liet men ook de velden die wél groot genoeg zijn "krimpen", tot ontevredenheid van de spelers.

Om dat te compenseren zijn de velden die wél groot genoeg zijn verkleind. In plaats van de standaardafmeting van 105 op 68 meter zijn de velden in de VS 100 op 64 meter. Een wezenlijk verschil, dat ook invloed heeft op het spel.

Een hoop spelers hebben al kritiek geuit op de velden. Vinicius, sterspeler van Brazilië, was niet alleen ontevreden over de grootte van de velden, maar ook over de staat ervan. "Het is een pak slechter dan op Euro 2024", luidde het.



Ook bij die andere grootmacht, Argentinië, werd de kritiek niet gespaard. "De velden? Het is een ramp", klonk het uit de mond van Lionel Messi.



De organisatie nam ondertussen akte van de klachten, al zal er deze Copa America niets meer aan veranderen. De VS heeft nog twee jaar tot het WK 2026 om zijn stadions op orde te krijgen.