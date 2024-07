"Held, icoon, legend": Afscheid Jan Vertonghen bij de Rode Duivels lokt veel mooie reacties uit

De ene na de andere grote naam reageerde onder de Instagrampost van Jan Vertonghen.



Zijn ploegmaats bij de Rode Duivels omschrijven hem als "legend". Marc Coucke heeft "respect en dank voor zoveel jaar inzet, passie, voorbeeldfunctie en prestaties". Dries Mertens reageerde zelfs met "GOAT" (greatest of all time).



Radja Nainggolan bedankt Vertonghen met "legend makker". Ook zijn voormalige ploegmaats bij Tottenham Christian Eriksen en Lucas Moura reageerden op het bericht. Steven Defour spreekt van een "grote meneer".



Bart Verbruggen, vorig jaar ploegmaat bij Anderlecht, spreekt van een "legende". Kevin Mirallas bedankt de recordinternational met "merci amigo". Ploegmaat Anders Dreyer noemt Vertonghen een "champ". Mats Rits en Colin Coosemans reageerden met hartjes op het bericht.



Maar Vertonghen krijgt ook van buiten de voetbalwereld dankwoorden. Wielrenners Greg van Avermaet en Yves Lampaert antwoorden op de post met "Proficiat Jan!". Bazart-zanger Mathieu Terryn en acteur Matteo Simoni danken de recordinternational voor de mooie jaren in het shirt van de Rode Duivels.