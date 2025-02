"Ballistisch pareltje" van Alexis Saelemaekers laat Italiaanse pers kraaien van plezier: "Hij was een doorn in het oog"

Met een pareltje tegen Monza en een sterke wedstrijd op de Romeinse flanken was Alexis Saelemaekers maandagavond een van de uitblinkers voor AS Roma. "Hij was altijd scherp", looft La Gazzetta dello Sport onze landgenoot.

Na amper 10 minuten was het al prijs voor Alexis Saelemaekers: de Belgische winger sneed vanaf zijn rechterflank naar binnen en krulde de bal met zijn linker fraai in de verste hoek.

"Die 1-0 was een ballistisch pareltje", is La Gazzetta dello Sport lyrisch over de goal van onze landgenoot. De Italiaanse sportkrant beloonde Saelemaekers voor zijn sterke match met een 7,5 op 10, waarmee hij volgens de roze sportbijbel de beste man op het veld was.

"Zijn doelpunt was een mix van techniek en precisie. Na zijn goal zwierf hij uit over beide flanken, maar hij was altijd scherp."

Bij Corriere dello Sport moet Saelemaekers tevreden zijn met een 7 op 10, maar ook daar lof voor de prestatie van de flankaanvaller: "Hij zat meteen in de match. Hij was een doorn in het oog van de Monza-defensie. Anderhalve maand na zijn laatste goal scoorde hij opnieuw en het was een pareltje."

Saelemaekers' doelpunt was al zijn 5e van het seizoen voor AS Roma. Daarmee is het zijn productiefste seizoen tot nu toe: bij Bologna bleef hij vorig seizoen steken op 4 goals.

In de Italiaanse pers leeft de verwachting dat Roma achter de schermen hard werkt aan een definitieve transfer van Saelemaekers naar de hoofdstad. De flankaanvaller wordt nu gehuurd van Milan, dat op zijn beurt spits Tammy Abraham in ruil kreeg.