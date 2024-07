Revelatie van het EK, maar toptransfer is niet vanzelfsprekend: Nico Williams staat voor keuze tussen familie of carrière

vr 5 juli 2024 13:50

Blijft hij of blijft hij niet? Nico Williams pronkte dankzij geweldige prestaties op het EK al op de voorpagina van Marca en zal daar allicht nog meer verschijnen de komende weken. Barcelona hengelt nadrukkelijk naar de diensten van de nieuwe Spaanse ster, maar de transferkeuze is voor de Bask moeilijker dan voor een doorsnee Spanjaard. Een situatieschets.

Het gaat razendsnel voor Nico Williams.



En met zulke snelle benen kan het moeilijk anders. De 21-jarige Spanjaard gooit dit EK echter niet enkel hoge ogen met de snelheid, maar valt ook op met geweldige acties en constante dreiging. Samen met maatje Lamine Yamal aan de overkant wervelt Williams dit toernooi over de flanken en de combinatie van die twee wingers zette ook Barcelona aan het denken. De Catalanen zagen aartsrivaal Real Madrid de afgelopen jaren opnieuw bouwen aan een team vol Galacticos en zien in Williams een interessant wederwoord. Een transfer die volgens velen logisch zou zijn, maar dat bij de jongste van de gebroeders Williams absoluut niet is.

Nico Williams is misschien wel de beste Spanjaard op dit EK.

Nationale ploeg in clubverband

Nico Williams speelt momenteel namelijk voor Athletic Club. Dat is een absolute traditieclub in het Baskische Bilbao, die al sinds mensenheugenis enkel met Baskische spelers aantreedt. Analist en Spanje-liefhebber Michael Van Vaerenbergh is laaiend over de club: "Bilbao is een soort nationale ploeg in clubverband. Als je uit de buurt komt, bestaat maar 1 club. Het feit dat het enkel Basken moeten zijn is niet modern en tegen liberaal gedachtegoed, maar het is ook wel mooi dat ze daarmee telkens een competitief team hebben. Samen met Real en Barça zijn ze als enige nog nooit gezakt." "De Williams-broers zijn ook echte Basken. Ze zijn daar opgegroeid, spreken de taal en voelen zich 1 met de ploeg. Dat team heeft een enorme aantrekkingskracht, heel veel spelers blijven lang of komen terug."

De droom van Bilbao is nog eens Champions League spelen. De club hoopt daarvoor op beide broers. Michael Van Vaerenbergh

"Zo'n club zeg je niet zomaar vaarwel, zeker niet in zijn situatie. Samen met zijn broer Iñaki zijn ze de grootverdieners en het gezicht van de club en het sportieve project."

Dat sportieve project loopt de afgelopen jaren na een dipje steeds beter. Athletic Club won de Copa del Rey, met in de halve finale een glansrol voor beide broers tegen Atletico. Ook in de finale was Nico goed voor een assist. Zo gaat de club eindelijk nog eens de Europa League in, nog maar de eerste Europese campagne voor de flankaanvaller. Maar in Bilbao willen ze meer: " De droom is dat ze nog eens de Champions League in kunnen. De club hoopt daarvoor op beide broers", aldus Van Vaerenbergh.

Financiële twijfel bij Barcelona

Maar ook in Barcelona dromen ze ondertussen dus van een toekomst met Nico Williams. Chelsea toonde eveneens interesse, maar de Catalanen worden het vaakst genoemd. Ook op training bij de Spaanse ploeg is het een item. Pedri zou Williams al proberen te overtuigen hebben door hem rugnummer 10 aan te bieden, Yamal was duidelijk met: "Ik hoop dat Nico naar Barça komt." "Veel hangt af van de financiële mogelijkheden van Barcelona", denkt Van Vaerenbergh.

"De opstapclausule in het contract van Williams bij Bilbao is met 58 miljoen euro niet mis, hij heeft eveneens een hoog loon. Bij Barcelona verdienen momenteel enkel Koundé, Gündogan, Lewandowski en De Jong meer. De Catalanen zitten ook nog met een salarisplafond waar ze momenteel boven zitten." "Hun loonlast moet dalen, terwijl Williams boter bij de vis zal willen. Dan moet Barcelona dus misschien nog 2, 3 of 4 spelers verkopen, en dan niet de Marco Alonso's van deze wereld. De Jong en Raphinha worden al genoemd als pasmunt."

Bij Athletic Club is Williams een absolute smaakmaker.

Budget goedgekeurd door fans

Maar van waar komt dat hoge loon van Williams? Ook daarvoor moeten we kijken naar het speciale karakter van zijn huidige club. Door het enkel gebruiken van lokale spelers betaalt Athletic Club nooit hoge transfersommen, hun duurste inkomende transfer ooit was Inigo Martinez voor 32 miljoen euro.



Stel daartegenover wel enkele lucratieve uitgaande transfers zoals Kepa, Aymeric Laporte en Javi Martinez en de transferbalans van de club kleurt veelal groen. Dat laat extra ruimte over om hoge lonen aan te bieden aan de cruciale spelers. "Ze nemen minder risico, want op vlak van tv-gelden komt ook minder binnen. Bilbao denkt aan de lange termijn, het is één van de vier clubs in handen van de socio's. De fans hebben dus nog macht, zo moet ook het budget door hun goedgekeurd worden. Het huishouden is er dus wel op orde." "Maar als er dan iemand komt met die 60 miljoen, is die wel welkom."

Ik denk dat Williams overal mee kan. Michael Van Vaerenbergh