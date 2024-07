Raakt Lionel Messi klaar voor kwartfinale Copa America? Blessure houdt Argentinië in de ban

Lionel Messi kamp met een blessure aan de rechterhamstring. De sterspeler van de Albiceleste deed zaterdag niet mee in de laatste groepswedstrijd tegen Peru (2-0).

"Kort voor de aftrap zullen we beslissen of hij kan spelen", verklaarde Scaloni woensdag. "We zijn optimistisch gestemd. Als hij fit is, proberen we hem te integreren in de ploeg. Als hij niet fit is, zoeken we een vervanger. Ik spreek voortdurend met hem. Hij moet zijn tijd nemen en zelf aangeven of hij fit is."

Wereldkampioen Argentinië was na twee matchen al zeker van plaatsing voor de knock-outfase en Scaloni wisselde zijn ploeg tegen Peru daarom op negen plaatsen. De Argentijnen toonden eerder dit toernooi een sterke bank te hebben.

Indien Messi niet klaar raakt, lijken Lautaro Martinez en Julian Alvarez samen in de spits te zullen starten. De Inter-aanvaller is voorlopig de topschutter van de Copa América, met vier goals in drie matchen. De City-spits scoorde in het openingsduel tegen Canada.

"Dat is een optie", bevestigde Scaloni. "Ze hebben al goed samengespeeld in het verleden."