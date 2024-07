Na 3 sprintkansen nog geen prijs voor Jasper Philipsen: "Er schuilt een beetje aarzeling in zijn aanzet"

vr 5 juli 2024 11:38

De bewogen dagen volgen elkaar in sneltempo op in deze Tour. Gisteren stonden de spotlights op het manoeuvre van Jasper Philipsen richting Wout van Aert. In onze podcast Sporza Tour zien Christophe Vandegoor en Sven Nys dat het niet zo soepel draait bij Philipsen als vorig jaar in de Tour. "Zijn eerste meters lijken mij minder explosief", zag Nys.

Een "rustige en correcte" Wout van Aert was het die net na de finish scherp was voor zijn sprintcollega, volgens Sven Nys. Nu blijft Jasper Philipsen, vorig jaar met vier zegeruikers de onbetwistbare sprintkoning van de Tour, na voorlopig drie sprintkansen dit jaar achter met lege handen. Door zijn declassering voor dat manoeuvre met Van Aert lijkt ook de groene trui een moeilijk verhaal te worden. Waar denken ze in Sporza Tour dat het verschil met vorig jaar ligt? Mathieu van der Poel zei achteraf dat hij zijn ding had kunnen doen. "De lead-out was dus zoals die hoorde te zijn", zag ook Christophe Vandegoor.

De Philipsen van 2023 won met deze lead-out misschien wel met een halve fietslengte voorsprong. Christophe Vandegoor

"Met deze lead-out won de Philipsen van 2023 met misschien een halve fietslengte voorsprong." Nys stemde in: “Van der Poel was inderdaad op de afspraak met zijn topsnelheid op 200 meter van de finish." "Maar ik heb het idee dat er een klein beetje aarzeling schuilt in de aanzet van Philipsen. Hij wacht net dat tikkeltje langer dan Groenewegen aan de andere kant van de weg." “Zijn eerste meters lijken mij minder explosief dan ze vorig jaar waren. Dat hebben we ook al gezien op het BK waar Arnaud De Lie wint. Het is net niet met de scherpte waarmee we hem vorig jaar zo vaak zagen winnen.” “Daar komt bovenop dat het al de derde sprint is die hij niet tot een goed einde kan brengen. Dat zal tussen de oren gaan kruipen. Het zal niet helpen om die druk te verminderen.”

Erover praten en het neerleggen

Hoe schat Nys dit nieuwe akkefietje in op het vlak van de relatie tussen Philipsen en Van Aert? “Dat blijft niet hangen, denk ik. Ze hebben allebei een mening en uiten die op een correcte manier." "Op een bepaald moment moet je je daarbij neerleggen. De wereld is klein, ze komen elkaar zeker in de Tour elke dag weer tegen. Over een aantal dagen moeten ze daarover kunnen praten en dat neerleggen.”