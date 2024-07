Arsenal licht aankoopoptie op doelman David Raya

David Raya werd al in het begin van het seizoen de vaste nummer een bij de Noord-Londense club en verdedigde 41 wedstrijden het doel van de Engelse vicekampioen.

In 32 matchen in de Premier League hield hij 16 keer de nul, waardoor hij de "Golden Glove" kreeg als doelman met de meeste clean sheets in de Engelse hoogste klasse.

Voor zijn periode bij Arsenal trad hij vier seizoenen aan voor Brentford, dat hem in 2019 overgenomen had van Blackburn Rovers.

De 28-jarige doelman is met de Spaanse nationale ploeg nog aanwezig op het EK in Duitsland. Hij is niet de vaste nummer een van bondscoach Luis de la Fuente, maar hield tijdens zijn enige partij in de groepsfase (die Spanje met 0-1 won) tegen Albanië de nul.

La Roja speelt vrijdagavond om 18.00 uur de kwartfinale tegen gastland Duitsland.