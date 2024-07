Verloor Jonas Vingegaard tijd in afdaling door té klein verzet? "Vooral door versnelling Pogacar in de bochten"

Op de top van de Galibier: 7 seconden. Aan de finish in Valloire: 37 seconden. Jonas Vingegaard verloor het merendeel van zijn tijd op Tadej Pogacar in de afdaling.



Her en der werd geopperd dat een te klein verzet hier de oorzaak van is. Tiesj Benoot wimpelde dat meteen na de finish al af en ook Visma-ploegleider Arthur van Dongen ziet het anders.

"Dat is geen issue", zegt de Nederlander. "In het eerste deel ging Jonas gewoon goed naar beneden. Er is ook een behoorlijk verschil in kilo's met Pogacar."

"Tadej kan heel goed accelereren vanuit de bochten. Vooral daar heeft hij het verschil gemaakt."

Het was de eerste afdaling van Vingegaard sinds zijn val in de Ronde van het Baskenland. Heeft dat een rol gespeeld? "Misschien heeft dat een beetje in zijn achterhoofd gespeeld, maar hij had zeker geen schrik."

Wat Van Dongen niet kan ontkennen, is dat zijn kopman er snel alleen voor stond. Het contrast met de voorbije jaren was groot. "Matteo (Jorgenson) is heel hard gevallen in de 2e rit, samen met Wout (van Aert). Daar ondervindt hij nog hinder van. We hadden hem ook liever hoog in het klassement gehouden."