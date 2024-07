Renners Soudal-Quick Step voelen zich "stuk stront" door de kritiek: "Hoog tijd dat het stopt"

In een interview met Het Nieuwsblad was Ilan Van Wilder scherp voor de kritiek van de afgelopen weken en maanden. Ploegleider Klaas Lodewyck begrijpt dat dat weegt op de renners. "Na UAE waren wij gisteren de sterkste ploeg."

De sterke prestatie van Remco Evenepoel gisteren was ook het grote gelijk van zijn luitenanten. Ilan Van Wilder luchtte na de Galibier zijn hart in Het Nieuwsblad. "Wij voelen ons echt een stuk stront. Er is alleen maar commentaar op de ploeg en dat is niet leuk om te horen."

Ploegleider Klaas Lodewyck begrijpt dit sentiment. "Ik snap wat Ilan bedoelt. Je moet de jongens de kans geven om zich te tonen."

"De jongens werken dag in dag uit om hun beste niveau te halen. Als je dan zoveel commentaar krijgt, is dat niet plezant. Het is inderdaad hoog tijd dat dat stopt."

"Na UAE waren wij gisteren de sterkste ploeg. Dat geeft de jongens veel "morale"."

Louis Vervaeke klaagde vorig jaar in de Vuelta ook over de kritiek die Soudal-Quick Step te verduren krijgt. "Maar dit jaar vind ik de Belgische pers veel rustiger. Mijn complimenten daarvoor."

"Persoonlijk heb ik weinig kritiek ervaren. Het is ook vrij rustig rond Remco. Nu de Belgen eruit liggen op het EK voetbal zal dat misschien wel veranderen en zal er meer aandacht komen voor Remco. Maar als we het zo kunnen houden, zit er misschien iets moois in."