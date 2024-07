"Dit is het ultieme viertal voor de toekomst van de Duivels": Dat is fussball orakelt en oppert "ongezien" talent

Too soon? In Dat is fussball blikte het panel al vooruit op de toekomst van de Rode Duivels. Dave Peters had een plannetje klaar voor de bezetting in de dug-out, Wesley Sonck tipte enkele aanstormende talenten. "Op zijn positie en in zijn generatie is hij absolute wereldtop", klonk het alvast hoopvol.

Voilà, het eerste zitje in de dug-out van Peters is ingenomen. "En de tweede man die ik erbij wil, is Hein Vanhaezebrouck, of een Philippe Clement. Die namen werden al geopperd als trainer en daar kan ik zeker mee leven."

"Dat is onze feelgood-manager, die ook af en toe eens kan doorprikken. Hij kan - in de beste manier van het woord - ook een klootzakje zijn wanneer het nodig is om iedereen wakker te schudden. Vertonghen kan nu eenmaal niet verliezen."

"Als die vier een onderling stoelendansje doen, heb je een recept om eremetaal te halen", klinkt het vol overtuiging. "Er zit veel empathie, menselijkheid en voetbalbranie in. Maar begrijp me ook niet verkeerd. Zolang de bondscoach in dienst is, heb ik daar veel respect voor. Dit is een plan voor op heel lange termijn", klinkt het.

"Boeckx is een voetbalgenie achter de schermen. Mensen zien hem als een hele toffe persoon, maar wees gerust: hij is veel meer dan dat en ziet het spelletje heel goed. Net zoals Wes (Wesley Sonck, red.). Hij zegt vaak dingen waarvan ik dan later besef: "Dju, zo had ik het nog niet bekeken"."

En ook tussen de lijnen moeten de Belgen niet wanhopen.



Het is nog steeds onduidelijk of mannen als Vertonghen, Lukaku en De Bruyne doorgaan als international, maar er zit al opnieuw een generatiewissel aan te komen.



"Er zit heel wat talent in dit kleine landje", verzekert Wesley Sonck .



"Er is natuurlijk niemand die een De Bruyne een-op-een zou kunnen vervangen. Die vergelijking moeten we niet maken. Maar in de generatie 2003-2004-2005 loopt Roméo Lavia bijvoorbeeld rond. Dat is voor mij ongezien. Echt waar, in de jeugd is hij op zijn positie absolute wereldtop, en dan heb ik het over mannen als Kobbie Mainoo, hé."



Het jonge talent van Chelsea werd dit jaar spijtig genoeg buitenspel gezet door een opeenstapeling aan blessures.



"Dat was jammer, anders was hij er zeker bij geweest", knikt Sonck. "Qua voetballend vermogen in de ploeg, iemand die die passes naar de pockets kan geven ... Daar moeten we ons geen zorgen over maken. Die komt wel", luidt het hoopgevend.