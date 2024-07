Bekijk nu de nieuwe aflevering van Dat is fussball met Wesley Sonck, Dave Peters en Bavo Mortier

Een rustdag op het EK, maar geen snipperdag in de studio van Dat is fussball, hoor. Integendeel. Wesley Sonck, Dave Peters en Bavo Mortier smeerden collectief hun kelen. Enerzijds om na te kaarten over de 1/8e finales en vooruit te blikken op de kleppers in de EK-kwartfinales, maar anderzijds ook om het Turkse getoeter na de kwalificatie muzikaal - jawel - te overstemmen. "Zelfs Bruce Springsteen dacht: wat is dat hier?" Bekijk de aflevering hieronder.