Nederlandse golfer krijgt gelijk van rechtbank en mag naar Olympische Spelen: "Gewonnen op alle fronten"

Joost Luiten spande de rechtszaak in kort geding aan omdat hij zich volgens de olympische criteria geplaatst had, maar niet volgens de strengere nationale eisen.



"Ze denken niet dat ik een kans heb om bij de beste acht te eindigen in veld van 60 spelers", zei de 38-jarige Nederlander daar vorige week over. "Ook al ben ik in de 18 jaar dat ik prof ben in bijna 20 procent van de toernooien in de top 10 eindigde. En dat waren toernooien met 156 deelnemers."



Luiten trok naar de rechtbank en kreeg dus gelijk, waardoor hij alsnog ingeschreven moet worden. "Als ze dat niet doen, krijgt het NOC*NSF een dwangsom van 50.000 euro", zei Luiten achteraf.



De golfer is logischerwijs gelukkig met de beslissing. "Ik heb gewonnen, op alle fronten."



Luiten deed in Rio al eens mee aan de Olympische Spelen. Hij werd toen 27e.