Afdaling na de Galibier verdeelt het peloton: "Ik dacht dat we hiermee zouden stoppen?"

di 2 juli 2024 13:16

Het peloton trekt vandaag over de Galibier, maar de aankomstlijn is niet op de reus getrokken. Na de top wacht nog een afzink van 20 kilometer tot in Valloire. Onverantwoord of niet? De meningen in het peloton lopen uiteen.

Commentatoren en analisten houden hun hart vast. Als er prijzen op het spel staan, dan worden er risico's genomen. Zo'n scenario met enkele waaghalzen is dus ook mogelijk na de top van de Galibier. "Of die afdaling naar Valloire gevaarlijk is? Dat kan, maar zolang het droog weer is, zal het wel meevallen", maakt Maxim Van Gils zich niet te veel zorgen. Jonas Vingegaard nam tijdens het weekend van de nationale kampioenschappen nog een kijkje op dit terrein. "Ik denk dat hij goed op de hoogte is en dat alles in zijn hoofd zit", schat Tiesj Benoot in. "De afdaling is tricky, maar je kunt ze ook mooi nemen zoals Tom Pidcock twee jaar geleden gedaan heeft. Al ligt het wegdek er soms oneffen bij."

Zo'n afdaling wordt alleen gevaarlijk als je over je limiet gaat. Het is iets persoonlijks. Tom Pidcock

In de Tour van 2022 won Pidcock de rit naar Alpe d'Huez nadat hij een verschroeiende afdaling van de Galibier uit zijn benen had geschud. "Hij zal deze dag dan ook met stip aangeduid hebben", weet ploegmakker Laurens De Plus. "Het zou mooi zijn als hij dat sprookje kan herhalen, maar eerst moet hij nog bij Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar kunnen blijven, hé." En wat zegt Tom Pidcock zelf? "Er zijn 2 renners die buitengewoon goed zijn", doelt hij op de Deen en de Sloveen. "Het is niet makkelijk om hen bij te houden." "Het maakt niet uit hoe snel je naar beneden gaat als je hen bergop niet kan volgen. De finish is perfect, maar er is veel klimwerk vooraf." Pidcock schat de afdaling niet echt als gevaarlijk in. "Dat wordt het alleen als je over je limiet gaat. Het is iets persoonlijks."

Ik denk dat iedereen slim genoeg is om niet over de limiet te gaan. Tim Wellens