Teleurstelling overheerst bij Duivels na uitschakeling: "We hadden met deze groep het EK kunnen winnen"

Teleurstelling overheerst bij de Rode Duivels na de jammerlijke uitschakeling tegen Frankrijk in de 1/8e finales van het EK voetbal. Een gesloten wedstrijd werd beslist door een ongelukkige owngoal van recordinternational Jan Vertonghen. "Frustrerend", "jammer" en "spijtig" waren dan ook sleutelwoorden in de reacties na de partij.

"Dan is het jammer dat wij niet scoren en zij wel. Dat we tegen dit Frankrijk zo competitief waren, daar ben ik wel trots om. We toonden aan de wereld dat we niet met 3-0 of 4-0 zouden verliezen, zoals mensen zeiden omdat we niet de beste groepsfase speelden. Maar natuurlijk ben ik wel teleurgesteld."

"We zijn heel teleurgesteld. Ze scoren op het einde, niet eens mooie goal. We waren goed in blok, gaven zo weinig mogelijk weg. Ze trapten alleen van ver, het is moeilijk dan om te scoren. We hebben ook onze kansen gehad."

We hadden misschien het EK kunnen winnen, maar nu liggen we eruit en is dat de realiteit.

"We hebben niet gepresteerd zoals we zouden moeten in groepsfase, maar uiteindelijk zijn in het toernooi al ploegen gewonnen met slecht te spelen. Ik weet dat we door hadden kunnen gaan en misschien het EK hadden kunnen winnen, maar nu zijn we eruit en dat is de realiteit", besluit Doku.

Is België dan niet gewoon op waarde geklopt? "Nee. Frankrijk is zogezegd de favoriet van het EK, dan zie ik dit niet als onze plaats. Ik vind dat we verder hadden horen gaan."

"Tegen zo'n ploeg weet je dat je kansen weggeeft, dat moet je minimaliseren. We moesten de bal minder snel verliezen wanneer we hem veroverden. Eveneens konden we het leer meer bijhouden, moesten we sterker zijn in duel."

Eenzelfde verhaal bracht Wout Faes: "Het is heel frustrerend en jammer. Het doet pijn als je zo lang in die wedstrijd zit. Er was een duidelijk plan dat we uitgevoerd hebben, het was een gesloten wedstrijd langs twee kanten."

"Beide ploegen kregen kansjes hier en daar, om dan zo die goal tegen te krijgen is een mokerslag."

"Er moet tijd over gaan, op dit moment is er veel teleurstelling en frustratie om op deze manier eruit te gaan. We spelen tegen een heel goed land met enorme kwaliteit, maar we zaten in de wedstrijd. Dan is het helaas toch een klein detail dat beslist."

"Het was afwachten en niet te hongerig in elk duel gaan. Dat was een werk van heel de ploeg, iedereen heeft het plan juist uitgevoerd. Dat plan was om ruimte in hun rug te benutten, met Lukaku en Openda hadden we twee spitsen die ruimte achter de verdediging zoeken."

"Wij stappen zonder spijt van het veld. We konden onze voet naast Frankrijk zetten, op het einde is het heel jammer", besluit Faes met opgeheven hoofd.