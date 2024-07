Joris Nieuwenhuis en Baloise Trek Lions zetten een punt achter hun huwelijk

Verrassend nieuws uit veldritland. Joris Nieuwenhuis verlaat Baloise Trek Lions per direct. De Nederlandse veldrijder en zijn team gaan in onderling overleg uit elkaar.

Afgelopen veldritseizoen was het seizoen van de doorbraak voor Joris Nieuwenhuis. Met 4 overwinningen, de Nederlandse titel en een 2e plek in zowel de Wereldbeker als de Superprestige, gaf hij het seizoen van Baloise Trek Lions mee kleur.

Toch gaan Nieuwenhuis en Baloise Trek Lions per direct uit elkaar. "Het afgelopen veldritseizoen was één van de sterkste seizoenen ooit voor het team, met sterke resultaten in de breedte", begint het team nog met een positieve noot."

"Logischerwijs hopen een aantal renners ook op een verbeterd contract voor de toekomst. Begrijpelijk, maar voor het team en het budget is het jammer genoeg niet haalbaar om in al deze verhogingen mee te gaan."

Nieuwenhuis lijkt zijn knappe prestaties dus beloond te willen zien met een nieuw contract, maar daarvoor zal hij dus moeten aankloppen bij een ander team. Toch verkiezen renner en ploeg een echtscheiding boven een vechtscheiding.

"Met Joris zijn we tot een goede overeenkomst gekomen waarbij hij Baloise Trek Lions kan verlaten. We willen hem in elk geval bedanken voor de vele mooie momenten die we samen hebben beleefd en wensen hem alle succes toe in zijn verdere toekomst."