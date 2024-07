Frank Raes neemt De Bruyne in bescherming: "Hij moet te veel doen als aanvoerder"

Prestaties op het veld, een uitleg achteraf. Telkens wordt naar Kevin De Bruyne gekeken om de Rode Duivels te dragen op en naast het veld. Te veel, volgens Frank Raes in Dat is fussball.

Zelfs de vuilzakken moet hij buitenzetten. Met die overdrijving maakt voetbalcommentator Frank Raes duidelijk dat er wel veel taken op het lijstje van Kevin De Bruyne staan.

"Hij doet alles in dit elftal", zegt hij. "Hij moet het spel maken, maar hij moet ook diep gaan, want de vleugels blijven staan. Hij is aanvoerder en moet de ploeg dragen."

"De Bruyne heeft een enorme verantwoordelijkheid en moet te veel doen", aldus Raes. "Hij krijgt veel over zich en moet zich dan ook nog eens verantwoorden."

"Dat mensen dan fluiten tegen De Bruyne ... Dat doe je niet. Het is wel de beste voetballer die we ooit hebben gehad in België."