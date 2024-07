Dag 1 op Wimbledon: Titelverdediger Alcaraz stoot door, Belgen halen 2 op 4

Op dag 1 van Wimbledon werd meteen een blik toppers opengetrokken én kwamen alle Belgen in actie op het heilige gras. Dankzij dit overzicht ben je weer helemaal mee.

Op dag 1 van Wimbledon heeft geen enkele topper zich laten verrassen. Casper Ruud (ATP 8) beet de spits af tegen Alex Bolt (ATP 234). In de eerste set had de Noor een tiebreak nodig, maar uiteindelijk klaarde hij de klus in drie sets: 7-6(7-2), 6-4 en 6-4.

Ook Grigor Dimitrov (ATP 10) had aan 3 sets genoeg om De Serviër Lajovic (ATP 56) opzij te zetten. Daniil Medvedev (ATP 5) had dan weer geen kind aan de Amerikaan Kovacevic (ATP 88) en plaatste zich ook vlot voor de tweede ronde.

Titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz, nam het op tegen de 268 plaatsen lager geklasseerde Mark Lajal. De Est trok zijn vorm van in de kwalificaties aanvankelijk door, maar kraakte uiteindelijk in drie sets: 7-6(7-3), 7-5, 6-2.

Jannik Sinner, nummer 1 van de wereld en vorig jaar nog halvefinalist, kwam als laatste topper op de baan. Yannick Hanfmann (ATP 110) kon de Italiaan nog een set afsnoepen, maar met 6-3, 6-4, 4-6 en 6-3 werd de logica van de ranking gerespecteerd.

Ook Zizou Bergs, de enige Belg op de hoofdtabel bij de mannen, kwam maandag al in actie. Bergs leek bij een 2-0-achterstand op weg naar een roemloze exit, hing dankzij twee tiebreaks de bordjes nog in evenwicht, maar de derde en laatste tiebreak was er te veel aan.