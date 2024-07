Elise Mertens stoot na moeilijke start door naar tweede ronde op Wimbledon

Mertens stoot door

Net als Greet Minnen stoot Elise Mertens door naar de volgende ronde op Wimbledon. In de derde set had Mertens aan één break genoeg om Hibino opzij te zetten: 6-4. De eerste matchbal was meteen de goede voor Mertens.



In de volgende ronde wacht Renata Zarazua (WTA-98) of Emma Raducanu (WTA-135).