Greet Minnen klopt haar dubbelpartner in eerste ronde Wimbledon: "Klaar om hier ver te geraken"

Greet Minnen (WTA-80) heeft in de eerste ronde op Wimbledon haar dubbelpartner Heather Watson (WTA-199) geklopt. Op het heilige gras won Minnen in 2 sets: het werd 7-5 en 6-4. In de tweede ronde zal ze het opnemen tegen Jasmine Paolini (WTA-7).

Voor Minnen begon Wimbledon met een vroege wedstrijd, maar daar was weinig van te merken. "Het is ongelooflijk dat er al zo veel volk was. Ik heb er echt van genoten en het was heel leuk om hier te spelen."

In de volgende ronde wacht met Jasmine Paolini (WTA-7) een vette kluif. "Gras is niet haar favoriete ondergrond, dus ik er voor gaan en en haar onder druk zetten. Ze is zeker een speelster in vorm, dus dat wordt een mooie uitdaging."

En Minnen weet hoe ze die uitdaging zal aangaan. "Voor winners gaan is mijn spel. Alle topspeelsters hebben een agressieve speelstijl. Dat is dé manier om hogerop te raken, zeker op gras. Daarop verdedigen is voor iedereen lastig."

Niet alleen tactisch, maar ook fysiek zit alles goed bij onze landgenote. "Fysiek ben ik al een heel jaar oké. Ik heb nog niet veel mankementjes gehad en ben klaar om hier nog ver te raken."