Wout van Aert over "stevig avondje": "Bij ons hotel hebben ze mijn huwelijksverjaardag wél gevierd"

Voor Wout van Aert was het gisteren een dag met veel emoties. Hij vierde zijn 6e huwelijksverjaardag en zette in Rimini ei zo na de kers op de taart. Van Aert werd 3e en dronk 's avonds zelf geen champagne, maar enkele feestgangers hebben zijn aandeel voor hun rekening genomen.

"Heb je gisterenavond een glas champagne gedronken?" Wout van Aert had even bedenktijd nodig bij de eerste vraag van onze reporter. "Want je vierde gisteren je zesde huwelijksverjaardag?"

De nummer 3 van gisteren begon meteen te lachen. "Neen, dat heb ik niet gedaan. Maar naast ons hotel waren er heel veel mensen die mijn huwelijksverjaardag wél hebben gevierd. Het was een stevig avondje voor sommigen."

"Of ik een slechte nacht gehad heb? Het viel wel mee, maar we sliepen vlakbij de finish en het was er druk."

"Zelf ben ik wel met een goed gevoel naar bed gegaan. Neen, ik heb de film van de laatste maanden niet echt afgespeeld. Ik heb meer het gevoel dat we weer vertrokken zijn en ik kijk naar wat vandaag brengt."

Wat zit er in op weg naar Bologna? Droomt Van Aert van geel? "Deze rit leent zich veel meer voor de klassementsmannen."

"Het wordt zeker moeilijk, maar ik geef me vooraf niet gewonnen. De eerste keer over de San Luca zal al veel duidelijk maken wat mogelijk is."