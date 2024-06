Wout van Aert bedankt zijn gezin op huwelijksverjaardag: "Dankzij jullie rijd ik de Tour"

Wout van Aert begint straks aan de Tour de France na een hindernissenparcours. Vandaag vieren Van Aert en zijn vrouw Sarah De Bie hun 6e huwelijksverjaardag en aan de vooravond van de Ronde van Frankrijk zette Van Aert zijn gezin in de bloemetjes.

Voor Wout van Aert was het een race tegen de klok om aan de start te staan van deze Tour de France.

Van Aert gaf donderdag aan dat hij "in de slechtste vorm ooit verkeert bij de start van de Tour", maar dat hij hier überhaupt is, is al een prestatie op zich.

Dat benadrukt Van Aert zelf in een post op Instagram. Hij deelde foto's van zijn echtgenote en twee kinderen.

"Dit zijn de drie personen die me geholpen hebben om op te staan, vreugde te vinden en weer te koersen. Dankzij jullie sta ik aan de start van deze Tour. Ik houd van jullie!"