Frank van den Broek countert Nederlandse kritiek: "Het is een beetje chauvinisme"

Frank van den Broek (23) schreef gisteren een sprookje met zijn ploegmakker Romain Bardet (33), maar in zijn vaderland sprak niet iedereen over een happy end. Van den Broek ligt er niet wakker van dat de zege naar zijn Franse compagnon ging.

Romain Bardet zit in de herfst van zijn carrière en had voor gisteren al 3 ritten in de Tour de France gewonnen, Frank van den Broek komt nog maar net piepen op het hoogste niveau.

Gisteren sloegen ze met succes de handen in elkaar en in Rimini mocht Bardet als eerste over de streep bollen na hun koppeltijdrit.

In Nederland vond NOS-analist Stef Clement de uitkomst van hun ploegkoers "volledig onterecht". "Frank verdiende de zege. Hij heeft er zelf voor gereden en hij was de sterkste. Ook in de finale."

"Frank weet niet of hij ooit nog deze kans krijgt, terwijl Bardet zijn kansen heeft gehad en genomen. Hij zal rijkelijk met pensioen gaan."