De tranen bij "karaktermens" Wout van Aert: "Het verraadt van waar hij terugkomt"

zo 30 juni 2024 09:44

Wie dacht dat het tranen van ontgoocheling waren, kwam bedrogen uit. Wout van Aert kon zijn emoties in Rimini niet verbergen. Het waren, hoe contradictorisch het misschien mag klinken, vreugdetranen na zijn derde plaats in de openingsrit. Sven Nys en Christophe Vandegoor analyseren in onze podcast.

Vorig jaar liepen de emoties al hoog op bij Wout van Aert in het openingsweekend van de Tour de France. In de tweede rit naar San Sebastian greep hij naast de flosj nadat de finale niet rimpelloos was verlopen. Gisteren won Van Aert in Rimini na een moordende etappe met gemak de sprint van het peloton, maar de jackpot lag er toen al niet meer te blinken. Van Aert en co konden de DSM-tandem niet meer inrekenen, de derde plaats was het hoogst haalbare. Toen Van Aert bij onze reporter verscheen, kon hij zijn tranen niet bedwingen. "Dit doet heel veel deugd na een zware periode", toonde hij vooral de menselijke kant van het verhaal. "Zijn resultaat betekent nu al heel veel", blikken Sven Nys en Christophe Vandegoor terug in de eerste aflevering van onze podcast Sporza Tour. "We kunnen het maar vanaf een afstand inschatten, maar het gaat vooral over de aanloop naar deze Tour."

De emoties kwamen van heel diep. Opvallend, want Van Aert laat die niet altijd zien. Stel je eens voor dat hij had gewonnen en het geel had gepakt ... Sven Nys

"Van Aert snoeide in zijn crosseizoen, maar viel op een gruwelijke manier toen zijn week moest beginnen. Hij is met veel onzekerheid naar de Tour gekomen en dat was duidelijk niet gespeeld." "De emoties kwamen van heel diep", beseffen onze radiocommentatoren. "Opvallend, want Van Aert laat die niet altijd zien. Dat verraadt van waar hij terugkomt. Stel je eens voor dat hij had gewonnen en het geel had gepakt ..." ""He's back", zou de titel geweest zijn. Hij is ook terug, zoveel is duidelijk. Er waren emoties, maar anderzijds dacht hij ook: "Verdorie!" Het zou heel groots geweest zijn."

Keiharde kop

Sven Nys typeert Wout van Aert zonder aarzelen als "een ongelofelijke karaktermens". "Zijn talent staat buiten kijf, maar er zit ook enorm veel workload in zijn verhaal. Hij heeft een keiharde kop en vecht altijd terug." "Wout twijfelt soms, maar er zouden heel veel renners in zijn plaats veel meer tijd en energie nodig gehad hebben om te staan waar hij nu staat. Op dit parcours kwam hij nooit in de problemen, hé." "Het is een enorme opsteker voor de komende periode", kijkt Christophe Vandegoor al vooruit naar het vervolg van de Tour én de Olympische Spelen. "Er waren twijfels bij Van Aert", besluit Nys, "maar zo slecht staat hij er niet voor. Er was gewoon onzekerheid na die lange inactiviteit. En die is nu van de baan." "Er komt nog heel veel moois aan. Hij krijgt zeker nog kansen en ook de Spelen volgen inderdaad nog." "Wout kan nog groeien, fysiek en mentaal. Er zal ergens teleurstelling zijn, maar de blijdschap zal overheersen."