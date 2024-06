"Nachtmerrie" en "Slechtste wat een ploeg kan brengen": Italianen moeten door het slijk na vroege EK-exit

za 29 juni 2024 21:53

Ook Italië is niet ontsnapt aan de vloek van de titelverdediger. Sinds 1980 wonnen slechts 2 Europese kampioenen een knock-outwedstrijd op een EK. Toch leidde de vroege exit van de Azzurri tot hevige woede bij de Italianen. "Barella en zijn teamgenoten lieten aan heel Europa zien hoe arm onze nationale ploeg is", valt te lezen in La Gazzetta.

"Gezichtsverlies voor Italië!" De kop van La Gazzetta dello Sport spreekt boekdelen. De vroege uitschakeling van de titelverdediger op dit EK komt aan als een serieuze klap. De Azzurri worden dan ook niet gespaard. Bij La Repubblica verwijten ze de mannen van Spalletti een "verschrikkelijke wedstrijd", op RAI Sport spreken ze zowaar van "een Italiaanse nachtmerrie". En in het artikel van La Gazzetta zijn de journalisten ook snoeihard: "Dit was het slechtste wat een voetbalteam kan brengen. Overal technische fouten, gebrek aan intensiteit en het onvermogen om 3 passes na elkaar te geven." "In het stadion waar we in 2006 wereldkampioen werden en waar we hoopten terug te keren voor de finale op 14 juli, lieten Barella en zijn teamgenoten aan heel Europa zien hoe arm het nationale team is."

Verdiend naar huis

Maar ook bij de protagonisten zelf borrelde het nodige schuldbesef op. "We moeten mea culpa slaan", wist aanvoerder Gianluigi Donnarumma meteen na de wedstrijd. "De supporters verdienen excuses."

Ook Matteo Darmian volgde het standpunt van zijn doelman. "Nu overheerst het gevoel van teleurstelling, spijt en de wil om beter te doen. Het is ons niet gelukt, maar we nemen onze verantwoordelijkheid en verontschuldigen ons bij iedereen."

Bryan Cristante wond er zelfs nog minder doekjes om. "Ze hebben ons fysiek, organisatorisch en qua spel onderuit gehaald. We gaan verdiend naar huis."

Het ontbrak ons aan de wil om te reageren en elkaar te helpen. Dat is onacceptabel. Gianluigi Donnarumma

Waar liep het dan precies fout bij de regerende Europese kampioen? "We zijn nooit in de wedstrijd gekomen", oordeelde Donnarumma vanuit zijn kooi. "We lieten de bal aan Zwitserland en maakten zelf veel te veel fouten. "De Zwitsers speelden zelf ook gewoon een geweldige wedstrijd, maar het begint bij onszelf. We moeten beter doen." "We waren ook niet agressief genoeg. Ik heb geprobeerd om de boel wakker te schudden, maar het ontbrak ons aan de wil om te reageren en elkaar te helpen. Dat is onacceptabel."

Donnarumma baalde als een stekker.

"Niet zo schandalig"