VIDEO - Alexander Blessin neemt emotioneel afscheid van Union: "Beslissing met familie genomen"

Daags nadat Union zijn vertrek bekendmaakte, heeft Alexander Blessin gereageerd op zijn vertrek. In een filmpje op X noemde een geëmotioneerde Blessin zijn overstap naar Sankt Pauli een familiebeslissing. "Maar Union zit voor altijd in mijn hart."

Gisteren raakte bekend dat Alexander Blessin volgend seizoen niet meer langs de lijn zal staan bij Union . Hij trekt naar de Hamburgse club Sankt Pauli, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de Bundesliga. Vandaag nam Blessin afscheid van Union in een filmpje op X. "Het is tijd om vaarwel te zeggen. Het was geen gemakkelijke beslissing. We hebben een fantastisch jaar gehad en ik ben heel trots dat ik de coach mocht zijn van een fantastische club en spelersgroep."

Blessin maakte de keuze met zijn revaliderende vrouw in het achterhoofd. Zij woonde tijdens Blessins passage in België nog in Stuttgart, samen met hun twee kinderen.

"Ik heb deze beslissing met mijn familie genomen. De overstap geeft me de kans om meer thuis te zijn."

"Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft", gaat Blessin verder. "Het was een plezier om trainer te zijn van deze club. Ik wens jullie al het beste. Union zit voor altijd in mijn hart."

Afscheid nemen van Union doet de Duitser door het clublied in te zetten.