"Bouwbedrijf" Union mag op zoek naar nieuwe architect: St. Pauli plukt coach Alexander Blessin weg

Ondanks het bekersucces en de vicetitel lijkt Union ook nu weer opnieuw te moeten bouwen. Alexander Blessin heeft ervoor gekozen om in te gaan op de aanbieding van St. Pauli. De cultclub uit Hamburg promoveerde net naar de Bundesliga en zag zijn eigen trainer vertrekken naar Brighton. Het vertrek van Blessin hing al een tijdje in de lucht, ook al had hij meteen na het seizoen aangegeven in België te willen blijven. "Ik heb hier nog een contract tot 2025, ik ben hier heel blij", zei de 51-jarige Duitser.

Sankt Pauli betaalt naar verluidt ruim 700.000 euro om Blessin vrij te kopen. Voor hoeveel seizoenen hij tekende, is evenmin bekend.

"FC St. Pauli heeft in Duitsland maar ook internationaal een enorme aantrekkingskracht", zei Blessin in een eerste reactie op de website van zijn nieuwe werkgever.

"De club staat voor duidelijke waarden en voor ambitieus werk in de topsport. Het is dan ook een prachtige uitdaging om deze club na een lange tijd in tweede klasse te kunnen trainen in de Bundesliga. Ik kijk er erg naar uit de topploegen uit te dagen in het Millerntor (stadion, red)."

Blessin, die ook een verleden heeft bij Oostende en Genoa, is bij Sankt Pauli de opvolger van Fabian Hürzeler. Die ziet de landstitel vertaald in een transfer naar Brighton & Hove Albion in de Premier League om er Roberto De Zerbi te vervangen.