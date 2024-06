UCI experimenteert in 6 etappes van de Tour de France met de 3 kilometer-regel

De Tour de France staat voor de deur en in de sprintritten zal er zoals vanouds hectiek en chaos zijn. Voor de klassementsmannen ligt hun eerste aankomst al op 3 kilometer van de finish, maar om de veiligheid te verhogen, wordt die grens in 6 etappes opgeschoven.

De 3 kilometer-regel in het peloton is vooral van belang voor de klassementsmannen, zeker in de vlakke etappes.

Kopstukken gooien zich dan met hun ploegmaats in het gevecht met de sprintersteams voor de beste posities. Het is een garantie op stress en valpartijen, of toch zeker tot de boog van de laatste 3 kilometer.

Dat is namelijk de virtuele finishlijn voor de klassementsjagers. Als je als renner in die laatste 3 kilometer nog met pech (materiaalpech of een val) te maken krijgt, dan krijg je in de uitslag toch dezelfde tijd als het groepje waarin je je op dat moment bevond. Dat is normaal gezien dus ook de tijd van de eerste renner aan de finish, de snelste van het pak.

Er wordt al langer gediscussieerd over het optrekken van die 3 kilometer-grens. De UCI kondigde onlangs aan dat het zou experimenteren met de veilige zone om de stormloop richting die cruciale passage vroeger te laten stoppen.

In de komende Tour de France is de nieuwe maatregel in 6 ritten van kracht: in etappes 5, 6 en 10 wordt de grens naar 4 kilometer gelegd, in ritten 3, 12 en 13 naar 5 kilometer voor het einde.

Renners die betrokken geraken bij een eventueel incident, moeten meteen hun arm in de lucht steken en moeten zich aan de finish meteen bij een bevoegde commissaris melden.

Bij de aankomsten bergop en bij de tijdritten geldt de regel niet.