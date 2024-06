UCI kondigt veiligheidsmaatregelen aan: gele kaarten, 3 km-regel versoepelt en verdwijnen de oortjes?

Veiligheid is en blijft een hot topic in de wielersport en de Internationale Wielerunie wil de renners en rensters nu beter beveiligen. In een persbericht kondigt de UCI een aantal voorstellen en nieuwe regels aan. De ingrepen zijn gebaseerd op aanbevelingen van SafeR, de onafhankelijke organisatie die de veiligheid in de wielersport moet bevorderen.

Hoe de strafmaat wordt vastgelegd, lees je in onderstaande tabel. Welke overtredingen een kaart kunnen opleveren, daar is niets over gezegd.

De gele kaart wordt niet zoals in het voetbal zichtbaar uitgedeeld, maar sanctioneert de betrokken persoon wel en wordt opgenomen in een communiqué na de aankomst.

Na de testperiode in bepaalde eendags- en rittenkoersen volgt een feedbackronde en kan eventueel gekeken worden naar meer verfijnde maatregelen, zoals het toestaan van een oortje bij twee renners per ploeg.

De 3 kilometer-regel wordt ook geregeld als pijnpunt aangeduid, zeker bij sprintersritten.

Als je als renner in die laatste 3 kilometer nog met pech (materiaalpech of een val) te maken krijgt, dan krijg je in de uitslag toch dezelfde tijd als het groepje waarin je je op dat moment bevond.

Dat veroorzaakt evenwel nagenoeg altijd een stormloop richting de boog van de laatste 3 kilometer. Na overleg kan de "veilige zone" opschuiven naar 5 kilometer voor de finish.

Tot slot zal ook de berekening van tijdsverschillen bij sprintersritten herbekeken worden. Bij een gat dat groter is dan 1 seconde, worden de werkelijke verschillen aangerekend. De marge zou nu uitgebreid worden naar 3 seconden om de druk naar voren af te kalven.

Het is duidelijk dat nog niet alle voorstellen even hard in steen gebeiteld zijn, maar de UCI benadrukt nog eens hoe veiligheid "prioritair" is. "Met deze maatregelen kunnen we groeien naar een meer veilige sport", aldus voorzitter David Lappartient.