Pascale Van Damme 2 jaar langer voorzitter voetbalbond: "Keuze voor stabiliteit en professionaliteit"

De raad van bestuur van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft Pascale Van Damme unaniem benoemd tot voorzitter voor de komende 2 jaar. Een jaar geleden nam ze de taken over van haar voorganger Paul Van den Bulck.

Pascale Van Damme trad in 2021 tot de raad van bestuur van de KBVB. Twee jaar later werd ze de eerste vrouwelijke voorzitter, nadat Paul Van den Bulck zijn ontslag had ingediend vanwege een conflict met voormalig CEO Peter Bossaert.

Van Damme stelde Piet Vandendriessche aan als nieuwe CEO en die heeft niets dan lof voor de samenwerking het voorbije jaar. "De aanstelling van Pascale Van Damme als voorzitter is een keuze voor stabiliteit, professionaliteit en teamwork", zegt Vandendriessche.

"Ik kijk ernaar uit om het goede werk de komende jaren voort te zetten en zo het Belgische voetbal op alle niveaus te laten groeien."

Als actiepunten voor de komende heeft Van Damme de verdere uitbouw van het voetbal bij de vrouwen aangestipt, net als de digitalisering en de internationale relaties. Daarnaast wil ze ook helpen om de KBVB financieel gezond te maken.

Van Damme werd unaniem verkozen. Ze was de enige kandidaat voor de functie.