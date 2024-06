In het spoor van Remco Evenepoel in de Tour: "Hij grapte meteen: "Yo, ladies""

vr 28 juni 2024 16:51

De Belgische media volgen het debuut van Remco Evenepoel in de Tour de France natuurlijk op de voet. Onze journaalreporter Kristof Meul kruipt tijdens deze Ronde van Frankrijk in het zog van de kopman van Soudal-Quick Step en deelt zijn impressies vanuit Firenze.

We hadden woensdag om 17.30 uur een interviewafspraak met Remco Evenepoel in het hotel van Soudal - Quick Step. We, dat waren de Belgische audiovisuele media. Evenepoel had dinsdag al met de vaderlandse geschreven pers gesproken, donderdagnamiddag moest hij aanschuiven in het perscentrum voor de internationale media en dan was er 's avonds ook nog de interviewzone na de ploegvoorstelling. Donderdagavond is hij niet meer bij ons gepasseerd, wat uiteraard logisch is. Maar ik had niet de indruk dat die opeenvolging van interviews hem te veel werd. Integendeel. Hij nam woensdag rustig zijn tijd voor onze camera. Toen hij arriveerde op de locatie, begroette hij ons met een mopje. "Yo, ladies", grapte hij tegen ons, een gezelschap met op dat moment uitsluitend mannen. Zo'n kwinkslag gebruikt hij wel vaker, maar het toont aan hoe hij hier rondloopt. Ontspannen, terwijl wij als pers beseffen dat deze vooruitblikken niet de favoriete momenten van een renner zijn.

Het enige wat hem ginds in het hotel zou kunnen irriteren, zijn de vele muggen. En neen, over tapijt in het hotel en zijn allergie voor huisstofmijt heb ik niets horen waaien. Kristof Meul

Evenepoel en zijn team verblijven in afwachting van de eerste etappe in een hotel buiten het centrum van Firenze. Het is een oude hoeve in een rustige en groene omgeving. Ook Bahrain Victorious kampeert er. Het zag er allemaal zeer rustig uit, van de Tour was er nog weinig te merken. Het is niet dat je daar als renner meteen te veel prikkels zal krijgen. Het enige wat hem ginds zou kunnen irriteren, zijn de vele muggen. En neen, over tapijt in het hotel en zijn allergie voor huisstofmijt heb ik niets horen waaien. Als renner tel je in deze periode af naar de start van de Tour, maar bij zijn ploeg gaven ze toch aan dat deze dagen nuttig waren richting de openingsrit. Er mag volgens ploegleider Tom Steels dan wel gezonde nervositeit heersen, daar was niets van te merken.

Scherper en frisser

Sinds de Dauphiné waren het gewicht en de conditie van Evenepoel een item geworden. Wat dat eerste onderwerp betreft: er zat een andere Evenepoel voor mij. Ik was zelf aanwezig in de Dauphiné en ik moet eerlijk toegeven dat die kwestie over zijn gewicht mij ginds niet echt was opgevallen. Het is pas door Evenepoel op deze manier te zien, dat ik inderdaad kan zeggen dat deze versie neigt naar de renner in topvorm. Hij ziet er anders uit: scherper, frisser, bruiner. Minder grauw. Hij straalt. Het verschil valt nu wél op. Het is alsof je een vriend of vriendin eventjes niet gezien hebt en dat je nu vaststelt dat hij of zij er inderdaad scherper bijloopt.

Als je praat over zijn conditie, dan was mijn belangrijke vraag in het interview of het na de Dauphiné een race tegen de klok is geweest om fit te geraken voor deze Tour. Had hij voldoende tijd om die nodige procentjes er nog bij te krijgen? Hij ontkrachtte dat meteen en zei dat hij zich nooit opgejaagd heeft gevoeld, dat hij zijn planning heeft kunnen volgen. Hij hoefde zich niet te haasten. Die teneur werd ook bevestigd door Steels. Hij zei hoe de machine is beginnen te draaien tijdens die laatste stage op Isola 2000. "Bij zulke kampioenen weet het lichaam wat het dan moet doen." Daarnaast viel ook op hoe hij benadrukte dat hij de eerste week nog nodig zal hebben om te groeien in deze Tour en dat hij daar de ideale week voor krijgt. Vanaf rit 14 naar Pla d'Adet wil hij top zijn, zo klonk het duidelijk.

Mondmasker

Dan is er helaas nog één vijand: covid. Vlak voor het persmoment werd ons vanuit de ploeg vriendelijk verzocht om afstand te houden en geen hand te geven. Uit voorzorg. Evenepoel wil uiteraard vermijden wat er vorig jaar gebeurd is in de Giro. Daarom droeg hij gisteren tijdens de persconferentie in Firenze ook een mondmasker. Dat standpunt is ook volledig te begrijpen. Ik sprak er ook over met Steels. Hij legde uit dat covid niet meer het beestje is waardoor je niet meer vooruit geraakt. Het zal je prestaties niet te hard beïnvloeden, maar het is wel nefast voor je herstel in een grote ronde. Tussen alle etappes door zit je lichaam voortdurend in een herstelmodus. Als het dan ook nog moet vechten tegen een virus, zal dat uiteraard een impact hebben. Ze zijn dus op hun hoede.