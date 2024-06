Geen regenboog of driekleur meer: Remco Evenepoel fietst in de Tour zowaar weer in merkentrui

do 27 juni 2024 15:15

Het wordt even wennen, zaterdag bij de start van de Tour de France: na bijna 2 jaar rijdt Remco Evenepoel nog eens een wegkoers in de kleuren van zijn team Soudal-Quick Step. Een bloemlezing van hoe Evenepoel sinds de Vuelta van 2022 - op enkele tijdritten na - het blauw in de kleerkast liet voor de regenboog, de tricolore en een resem leiderstruien.

25 augustus 2022. Van die dag is het geleden dat Remco Evenepoel de ploegbus nog eens verliet in zijn "gewone" ploeguitrusting. In die Vuelta reed Evenepoel in de teamkleuren van het toenmalige Quick Step-Alpha Vinyl, maar bij de aankomst op Pico Jano zou hij het blauw en wit inwisselen voor een rood shirt. Het was amper te zien, maar Evenepoel klauterde in de mist naar de rode leiderstrui en zou die koppositie niet meer afgeven in de Vuelta.

Ruim 2 weken later werd "Remco rojo" gehuldigd in Madrid, waarna hij vliegensvlug de oversteek maakte naar Australië. Op het WK tijdrijden snelde hij in een Belgisch shirt naar brons, een week later - 25 september, 1 maand na zijn rode veroveringstocht - liet Evenepoel iedereen een poepje ruiken in Wollongong.

Evenepoel was op die manier vertrokken voor zijn jaar in de regenboog, al moet je als wereldkampioen op de weg die trui natuurlijk in je kleerkast laten hangen bij een tijdrit. Geen nood: Evenepoel had zich in 2022 nog voor de Vuelta en het WK al tot Belgisch kampioen tegen de klok gekroond en had dus een alternatief voor de tijdritten. Voor het individuele werk dan toch, want bij de ploegentijdrit op dag 2 van de UAE Tour in 2023 had Evenepoel geen extra kostuum.

Remco Evenepoel neemt zijn team op sleeptouw in de ploegentijdrit van de UAE Tour.

Imponeerde hij niet in zijn regenboogtrui, dan schitterde Evenepoel wel in een leiderstrui van een rittenkoers of als aanvoerder in een nevenklassement. Pas in Luik-Bastenaken-Luik bemachtigde hij zijn eerste zegefoto in de wereldkampioenenkleuren.

Remco Evenepoel won als wereldkampioen Luik-Bastenaken-Luik.

Op het zomerse WK in Glasgow begin augustus moest Evenepoel zijn witte shirt afstaan aan Mathieu van der Poel, maar hij had toen al een back-up veiliggesteld. In Izegem had Evenepoel de Belgische titel veroverd, nota bene enkele dagen nadat hij op het BK tijdrijden in de gracht was gedoken en die driekleur dus uit handen had moeten geven. Die glijpartij in Herzele gebeurde tijdens de enige dag waarop Evenepoel dus toch nog eens zijn gewone outfit had moeten afstoffen. Een eenmalige gebeurtenis, want in Glasgow vulde Evenepoel zijn kleerkast met een extra regenboogtrui als wereldkampioen tijdrijden.

Het hoofdstuk in rood, geel en zwart eindigde zondag in Zottegem, waar Evenepoel op de valreep niet aan de start verscheen. In Firenze verschijnt hij in de kleuren van Soudal-Quick Step aan de start. Of hij de slottijdrit in Nice in zijn regenboogtrui aanvat, dan wel in een (neven)klassementstrui: dat antwoord kennen we op 21 juli.

Intussen in de Tour:

Blader mee door het fotoboek met de vele truien die Evenepoel mocht aantrekken sinds zijn ritzege in de Vuelta van 2022: