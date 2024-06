Jouw gids voor het BK wielrennen op de weg: favorieten, parcours en livestream

vr 21 juni 2024 16:06

In de Vlaamse Ardennen liggen zondag de Belgische titels op de weg voor het grijpen. Wie kroont zich in Zottegem tot opvolger van Remco Evenepoel en Lotte Kopecky? Lees alle info in onze gids.

Zo was het vorig jaar

In Izegem mocht Remco Evenepoel een Belgische driekleur boven zijn regenboogtrui trekken.



Dat kunststukje realiseerde hij met 2 splijtende demarrages. Bij de 2e kon enkel de piepjonge thuisrijder Alec Segaert de wereldkampioen volgen. Evenepoel klaarde het karwei in de sprint, Stuyven won de sprint voor de bronzen medaille.

Uitslag BK mannen (2023) naam resultaat ploeg 1 Remco Evenepoel 4:52:08 Soudal - Quick-Step SOQ 2 Alec Segaert +0 Lotto - Dstny LTD 3 Jasper Stuyven +19 Trek - Segafredo TFS 4 Tiesj Benoot +19 Jumbo - Visma TJV 5 Jasper De Buyst +19 Lotto - Dstny LTD 6 Stan Dewulf +19 AG2R - Citroën Team ACT 7 Victor Campenaerts +23 Lotto - Dstny LTD 8 Timothy Dupont +37 Tarteletto - Isorex TIS 9 Tom Van Asbroeck +37 Israel - Premier Tech IPT 10 Guillaume Van Keirsbulck +39 Bingoal - WB BWB meer tonen

Bij de vrouwen maakte Lotte Kopecky haar favorietenrol waar. Ook al moest ze in haar eentje (dus zonder ploegmakkers) opboksen tegen de grote blokken. Kopecky dichtte in volle finale alle gaten zelf dicht. Elk interessant groepje greep ze bij het nekvel. Een massasprint was daardoor onvermijdbaar. Daarin was niemand opgewassen tegen de katterappe benen van Kopecky. Goed voor haar 3e Belgische tricolore op de weg.



Marthe Goossens (2e) en Kelly Druyts (3e) flankeerden Kopecky op het podium.

Uitslag BK vrouwen (2023) naam resultaat ploeg 1 Lotte Kopecky in 3u14'55" 2 Marthe Goossens z.t. 3 Kelly Druyts 4 Julie De Wilde 5 Justine Ghekiere 6 Katrijn De Clercq 7 Nathalie Bex 8 Margot Vanpachtenbeke 9 Julie Hendrickx 10 Mieke Docx

Parcours

Zottegem wordt in de volksmond de Poort van de Vlaamse Ardennen genoemd. Geen wonder dat het BK-parcours een mengelmoes is van hellingen en kasseistroken. Voor de renners rondjes malen op het lokale circuit wacht een lus van 48,2 km met de beklimmingen van de Diepestraat, Klemhoutstraat en Hostellerie en de passage over de kasseien van de Paddestraat. De vrouwen leggen die lus 1 keer af, de mannen 2 keer. De lokale ronde van 22,9 km pakt uit met de beklimming van de Grotebergestraat en de kasseien van het Kruiswaterplein en de Lippenhovestraat. De vrouwen krijgen die lus 3 keer voor de wielen, de mannen 4 keer. Zo zal de opvolgster van Lotte Kopecky na 120,5 km koers bekend zijn. De mannen moeten 216,7 kilometer afleggen om de opvolger van Remco Evenepoel te kronen.

Favorieten

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) en Tim Merlier (Soudal-Quick Step) etaleerden hun snelle sprintbenen al in de Baloise Belgium Tour. Zij zijn momenteel misschien wel de 2 snelste sprinters ter wereld. Logisch dus dat dat duo bovenaan de favorietenlijstjes staat in een massasprint. Het Belgische peloton herbergt nog een hele resem snelle benen met Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), Gerben Thijssen en natuurlijk ook Wout van Aert.



Het kopstuk van Visma-Lease a Bike komt aan de start van het BK met een hoogtestage van 3 weken in de benen. Rendeert dat meteen in Zottegem? Titelverdediger Remco Evenepoel speelt een rol in elke eendagskoers waar hij aan de start staat. Breekt hij de koers net zoals vorig jaar weer open? Ploegen/renners die de sprint niet zullen afwachten zijn Lidl-Trek met Jasper Stuyven en Thibau Nys en Decathlon-AG2R met Oliver Naesen en Dries De Bondt.

Topfavoriete Lotte Kopecky staat er bij de vrouwen weer moederziel alleen voor. In de sprint of solo in de vlucht, ze kan in alle scenario's een 4e Belgische titel binnenhalen. Tegenstand zal er komen uit de hoek van Fenix-Deceuninck (Marthe Truyen en Julie De Wilde) en AG Insurance-Soudal (met Marthe Goossens, Lore De Schepper, Julie Van de Velde en Justine Ghekiere). De Lotto-Dstny Ladies kunnen zich in de debatten mengen met Katrijn De Clercq en Mieke Docx.

