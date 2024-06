Terug van weggeweest: de nationale handbalvrouwen

De Black Arrows keren terug op het internationale toneel. De nationale handbalvrouwen hebben zich ingeschreven voor de voorrondes van het WK, volgend jaar in Nederland en Duitsland.

Het is bijna twee decennia geleden dat het team nog voorrondes afwerkte van een groot toernooi, toen voor het EK 2006. Een gebrek aan financiële middelen was de voornaamste reden voor de afwezigheid sindsdien.

Intussen is de lucht al wat meer opgeklaard, onder meer dankzij de actie "Frands of the Black Arrows", een bewustmakings- en crowdfundingcampagne om het nationale vrouwenteam opnieuw op de kaart te zetten.

De voorrondes voor het WK van 2025 in Duitsland en Nederland vormen een eerste uitdaging.

"Deze inschrijving markeert een eerste, maar uiterst belangrijke stap voor de toekomst van de Black Arrows," legt KBHB-voorzitter Jean-François Hannosset uit. "Eindelijk kunnen we onze jonge talenten het podium bieden dat ze verdienen."