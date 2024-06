Martina Fidanza mag opnieuw vieren in Thüringen Ladies Tour, Vanpachtenbeke blijft leidster

Net als gisteren heeft de Italiaanse renster Martina Fidanza de massasprint gewonnen in de Thüringen Ladies Tour. Als een duiveltje uit een doosje kwam ze op 50 meter van de streep tevoorschijn en mocht ze de handen opnieuw in de lucht steken. Margot Vanpachtenbeke kende een rustige dag in het peloton en blijft leidster.

Het was hondenweer vandaag in Duitsland. De rensters kregen een paar fikse regenbuien over zich heen, die voor stevige valpartijen zorgden. Onder meer Elizabeth Deignan en Marie Schreiber kusten het asfalt.



De valpartijen zorgden niet voor afscheiding in het peloton. De laatste kilometers konden de rensters droog afwerken. Net als gisteren mocht een grote groep voor de overwinning sprinten.



En ook vandaag was Martina Fidanza de snelste. Ze was lang niet te zien, tot ze op 50 meter van de streep op kop snelde. Niemand kwam er nog over.



Barbara Guarischi werd net als gisteren tweede, Maggie Coles-Lyster mocht als derde mee het podium op.



Margot Vanpachtenbeke reed de hele tijd attent vooraan in het peloton en haar leiderstrui kwam niet in gedrang.



Morgen staat er een stevige heuvelrit op het programma. De zesdaagse rittenkoers eindigt zondag.