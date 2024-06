Hernan Losada vindt bij Deinze nieuwe uitdaging als hoofdcoach: "Het perfecte project voor mij"

Hernan Losada is geen onbekende in België. Hij speelde voor onder meer Lierse, Anderlecht en Beerschot. Daar beëindigde hij zijn spelerscarrière en begon er onmiddellijk als trainer van de beloften. Een jaar later mocht hij het bij de grote jongens proberen. De Argentijn promoveerde met Beerschot en ook de eerste maanden in eerste klasse ging het Beerschot voor de wind. Maar toen DC United uit de MLS bij hem aanklopte, ging Losada overstag voor een Amerikaans avontuur. Dat draaide niet geweldig uit. Na anderhalf jaar bij DC United en 11 maanden in Canada bij Montreal, zat Losada sinds november vorig jaar zonder job.

Bij Deinze volgt hij Hans Somers op die eerder deze maand bedankt werd voor bewezen diensten. Hij miste net de promotie met de Oost-Vlaamse club. Deinze werd derde in de Challenger Pro League en in de play-offs voor de promotie verloren ze van Lommel.



Het is nu aan Losada om de ambitie van de club waar te maken en te promoveren.



Sportief directeur Esparraga denkt alvast dat dat kan lukken. "Hernan is een jonge coach die de passie, kennis en energie heeft om deel uit te maken van dit project. We zijn ervan overtuigd dat Hernan de juiste kandidaat is om met dit team geschiedenis te schrijven."



Ook Losada zelf wil schitteren met Deinze. Ik heb het juiste moment afgewacht om terug te keren naar België als hoofdcoach. Ik ben zeker dat dit het perfecte project is voor mij. Ik wil mijn stempel drukken."