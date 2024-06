Oude bekende Tuur Dierckx strijkt neer in Deinze: "Verheugd om hem te verwelkomen"

Het Grieks avontuur van Tuur Dierckx zit er al op. Na een jaar in Griekenland houdt hij voor bekeken en trekt hij het truitje aan van KMSK Deinze dat de promotie naar de Jupiler Pro League in de eindronde misliep. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen.



Dierckx is allesbehalve een onbekende figuur in het Belgische profvoetbal. Hij verdedigde onder meer de kleuren Club Brugge, Antwerp, SK Beveren en KVC Westerlo Westerlo en brengt zo een schat aan ervaring met zich mee.

Sportief directeur Adrián Espárraga is opgetogen met de komst van de 29-jarige aanvaller: "We zijn verheugd om Tuur Dierckx in ons team te verwelkomen."

"Tuur is een ervaren aanvallende speler die op verschillende posities in de voorste linie kan spelen. Met zijn uitstekende balcontrole, snelle dribbels en tweevoetigheid zal hij voor veel dreiging zorgen in onze aanval."