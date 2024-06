Italiaanse Fidanza wint sprint in Thüringen Ladies Tour, Vanpachtenbeke blijft leider

De Italiaanse Martina Fidanza (24) heeft de tweede rit in de Thüringen Ladies Tour gewonnen. In de sprint was ze sneller dan 2 landgenotes. Margot Vanpachtenbeke werd 12e en blijft leider.

Daags na haar overwinning moest Margot Vanpachtenbeke gewoon in het peloton blijven en Ruth Edwards in de gaten houden om haar leiderstrui te verdedigen.



En dat is gemakkelijk gelukt. Vanpachtenbeke moest wel even opletten toen een groep van 16 - wel zonder Edwards - wegreed, maar alles kwam opnieuw samen.



Zo werd er na 119 kilometer met een grote groep gesprint. Martina Fidanza kwam als eerste uit de laatste bocht op 100 meter en hield vol tot op de streep. Haar landgenotes Barbara Guarischi en Maria Giulia Confalonieri mochten mee op het podium.



Vanpachtenbeke eindigde als 12e in de sprint en blijft leider. Morgen staat er waarschijnlijk opnieuw een sprint op het programma.