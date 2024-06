Antwerp start voorbereiding met nieuwe T1 De Roeck: "Mooi dat Jonas een stukje Antwerp in zich heeft"

Jonas De Roeck heeft een verleden als jeugd- én profspeler bij Antwerp, maar zijn laatste passage dateert nog van toen de Great Old in tweede klasse vertoefde. "Het is leuk om een aantal mensen terug te zien, maar de werking is hier wel wat veranderd", lacht de 44-jarige coach.



"In de uitbouw van de club, sportief, qua accommodatie en toeschouwers zijn grote stappen gezet. Iedereen wist dat het potentieel er was, maar een nieuwe schwung en natuurlijk kapitaalinjecties hebben de slapende reus wakker gemaakt."



Antwerp was niet de eerste topclub waarmee De Roeck naar eigen zeggen contact had de voorbije jaren, maar nu was het wel een echte 'match' volgens de nieuwe coach.



"Dat was al duidelijk in de eerste, verkennende gesprekken. Men is heel open en duidelijk geweest over alles, en ik ben dat ook geweest", zei de ex-coach van Westerlo en STVV.



Deels uit financiële noodzaak zal het voor Antwerp misschien wel belangrijker dan ooit worden om met eigen jonge talenten te werken. "Maar dat is altijd een van de factoren als je in België werkt. Wij zijn een opleidingsland. Belgische clubs vinden het altijd belangrijk dat eigen jeugd doorstroomt en dat talenten uit het buitenland hier een evolutie doormaken om ze dan met meerwaarde te kunnen doorverkopen."



"Ik heb dat zelf ook al kunnen doen in het verleden en dat is natuurlijk een van de elementen waarom het matchte, maar niet het enige. Ze weten hier bijvoorbeeld ook hoe ik wil voetballen."