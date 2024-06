Westerlo-speler Sydortsjoek denkt zwakke plek Duivels te kennen: "Maar ik kon onze trainer geen tips geven"

Respect, maar geen schrik. De Oekraïners kijken met het nodige vertrouwen vooruit naar de clash tegen onze Rode Duivels. In een babbel met Ruben Van Gucht gaf Westerlo-speler Serhij Sydortsjoek blijk van het geloof in een goeie afloop. "Maar tips over België kon ik mijn coach niet geven, te veel spelers spelen in het buitenland."

Niets zo handig als een spion die zijn coach advies kan geven over een buitenlandse competitie.

Serhij Sydortsjoek - Oekraïner bij Westerlo - kreeg van Ruben Van Gucht dan ook meteen de vraag welke adviezen hij zijn trainer had doorgespeeld. Maar hij moest coach Serhij Rebrov blijkbaar teleurstellen.

"Ik kon geen advies geven, want te veel spelers van het Belgische nationale team spelen in het buitenland", baalde hij. "Er spelen er maar 3 in de nationale competitie. Maar onze trainer weet perfect hoe hij België moet aanpakken."

"De Belgen proberen altijd druk naar voren te zetten en zijn aanvallend ook zeer sterk", analyseerde Sydortsjoek. "Maar ze hebben problemen in de defensie. Als we met passie spelen, liggen er zeker opportuniteiten."

Een stelling waar zijn trainer het even later helemaal mee eens was. "In onze groep was België de favoriet en ze hebben nog steeds een heel sterk team, maar ik zei het eerder al: op dit toernooi is alles mogelijk", vertelde Rebrov.

"Natuurlijk hebben we respect voor België, maar morgen moeten we vooral aan onszelf denken."