Tafeltennisser Cédric Nuytinck kijkt uit naar Parijs 2024: "Genieten en knallen na stressvolle maanden"

Tot het allerlaatste moment knokten de 2 Belgen om broodnodige rankingpunten te verzamelen. Tien dagen geleden in Ljubljana werd het laatste toernooi gespeeld. Onder grote druk haalde Nuytinck er zijn beste tafeltennis boven. Met 4 zeges maakte hij nog een beslissende sprong op de wereldranking. "Uiteraard ben ik heel tevreden en opgelucht", reageert Nuytinck vandaag, nadat het Belgisch Olympische en Interfederaal Comité (BOIC) zijn selectie bekrachtigd had. "De laatste maanden waren heel stressvol. Om dan op het laatste moment nog Parijs te halen is zot", vertelt de 30-jarige Belg. "Velen hadden de hoop al opgegeven, maar ik vind mijn kwalificatie verdiend. Ik speelde veel toernooien de voorbije maanden. Ik ben trots dat ik het volgehouden heb en ben blijven strijden." "Het was een leuke tocht. De opluchting in Ljubljana was enorm. De vorige keren haalde ik het net niet, nu wel, zij het nipt."

Nuytinck wordt de eerste speler aangesloten bij de Vlaamse Tafeltennisliga die naar de Spelen mag sinds Karine Bogaerts in 1988.



Er zijn trouwens maar 5 Belgische tafeltennissers die zich olympiër mogen noemen. Van 1988 tot 2012 trok huidig BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive 7 keer naar de Spelen, van 1992 tot 2000 mocht broer Philippe mee.



In 1988 hadden we Karine Bogaerts, voor Nuytinck en Allegro wordt Parijs de eerste keer. Wat is de ambitie van Nuytinck? "Alles zal afhangen van de loting."



"Ik hoop uiteraard opnieuw mijn beste niveau te halen, ik ga me alvast goed voorbereiden en alles geven. De Olympische Spelen is het allerhoogste in de sport. Ik zal dus genieten, maar zeker ook knallen."