Maarten Vangramberen klikt 9 Belgen in zijn Tourmanager: "Ik geloof ook in nieuwe Franse chouchou"

De Tourmanager-ploeg van Maarten Vangramberen is een mix van sterke Belgen, klassementsmannen en enkele sympathieke klimmers. "Met Maxim Van Gils stuur ik veel berichtjes over sneakers. Hij kon dus niet ontbreken in mijn team."

"Ik kies altijd voor veel Belgen. Dat is misschien wat naïef. Maar ik geloof dat onze landgenoten dit jaar heel veel punten zullen sprokkelen."



Maarten Vangramberen was zelf wat verrast toen hij het aantal Belgen optelde in zijn team.



"Om Remco Evenepoel (€9M), Jasper Philipsen (€9M) en Wout van Aert (€8M) kan je niet heen. En Arnaud De Lie (€7M) is sinds het BK ook een vanzelfsprekendheid."

Met Maxim Van Gils (€5M) heeft Vangramberen dan weer een speciale band. "Hij is net als ik een grote fan van sneakers en we sturen elkaar daar vaak berichtjes over. Van Gils moet dus absoluut in mijn ploeg, zeker na zo'n supervoorjaar."

Een andere Belg die Vangramberen niet kon negeren, is Steff Cras (€4M). "Hij heeft al onnoemelijk veel pech gehad. Maar bij zijn comeback in de Ronde van Slovenië was Cras sterker dan verwacht. Bovendien is hij heel sympathiek."

Victor Campenaerts (€3M) dankt zijn selectie aan "zijn fenomenaal BK" en Robbe Ghys (€2M) en Louis Vervaeke (€2M) kunnen een mandje vol ploegmaatpunten verzamelen.