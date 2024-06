Koninklijke Munt slaat Belgische herdenkingsmunt met vleugje goud voor Olympische Spelen in Parijs

Giovanni Van de Velde, muntmeester van de Koninklijke Munt van België, overhandigde het exemplaar in de gebouwen van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) in Brussel. De munt van 20 euro bestaat uit zilver met een vleugje goud. Links staat het gouden Team Belgium-logo in reliëf. Rechts staat de beeltenis van "The Embrace", de visuele identiteit van het BOIC voor de Olympische Spelen in Parijs. "Het symbool stelt 2 kruisende armen voor die zich uitstrekken om tot een omhelzing te komen. De armen lopen door om het idee van oneindigheid op te roepen. Het is een boodschap van eenheid", legt Van de Velde uit. (lees voort onder foto)

De 2 toplui van het BOIC zijn onder de indruk. "Het is een prachtige munt. Ik wist niet dat het BOIC -logo er in goud op zou staan", zei Van Branteghem.



"Ik hoop dat het een goed teken is. Het legt geen extra druk op ons, het is een stimulans."



Voorzitter Saive vult aan: "Het is een traditie waar we trots op zijn, net een maand voor de Olympische Spelen." Op 26 juli gaan die van start in de Franse hoofdstad.



Op de keerzijde van de munt staat het portret van koning Filip. De munt heeft een diameter van 37 mm, is geslagen in Belle-Epreuve-kwaliteit en is wereldwijd gelimiteerd tot 2.500 stuks.