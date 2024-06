Derde keer, goeie keer: Florida Panthers verslaan Edmonton Oilers om Stanley Cup na thriller

De Panthers bestaan 30 jaar en stonden voor de 3e keer in de NHL-finale. In 1996 was Colorado met 4-0 te sterk, vorig jaar troefde Vegas hen met 4-1 af.



Dat laatste verlies deed pijn en zorgde vandaag voor de opperste triomf. "Want daar moet je door om te weten wat nodig is om de job te klaren", reageerde aanvaller Matthew Tkachuk.



De Panthers zijn wellicht het beste team van de voorbije 2 seizoenen in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie. Maar vorig jaar in de finale liep het mis. En ook nu stonden ze dicht bij een historische mokerslag. Ze wonnen de eerste 3 finaleduels, maar lieten Edmonton tot 3-3 terugkeren.



Zo moest Game 7 het verdict vellen. In 1942 was Detroit Red Wings het enige team dat een 3-0-voorsprong in de finale nog uit handen gaf. Die nachtmerrie werd gelukkig niet bewaarheid.



De thuisploeg zag Carter Verhaeghe in de eerste periode de score openen, Mattias Janmark maakte vrij snel gelijk voor de Canadezen. Edmonton kon het eerste Canadese team worden sinds 1993 (en de Montreal Canadiens) met de opperste NHL-triomf. Het won de NHL 5 keer eerder, de laatste keer in 1990.



Maar het was hen niet gegund. Sam Reinhart maakte in de tweede periode de beslissende treffer. Doelman Sergei Bobrovsky hield met 23 saves ook in de derde periode zijn net schoon.